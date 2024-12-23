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1 : 0 в пользу Абхазии

1 : 0 в пользу Абхазии

КВАДРАТУРА  КРУГА Итак, Абхазия «прогнула» Россию. Мы таки будем дарить им электроэнергию просто потому, что им нечем за неё заплатить.

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Комментарии
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Юрий Белов
Во б*я ! И так ни хера не делают - ещё и электра халявная ! Хорошо пристроились/присосались к сиське Российской ! А чё ! Мандарины растут , как у нас акация - пошёл , натрусил - и вся работа ! Лежанку в хлеву отдыхающим сдал , по цене 3х звёздного отеля - зашибись житуха ! А вы русские лохи - добывайте уголь , плавьте металл и корячьтесь на заводах !
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2 час.
БВ
Борис Выдрин
Автор, не разжигайте страсти.
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2 час.
с1
са 1
Ну, с этими горными отсосами понятно - от халявного рас*издяйства кто ж откажется. А вот что думают вальяжные всепрощенцы воюющей страны, с каких ожирений подарки раздаются? Кто этот банкет проплачивает? Или это наши многочисленные миллиардеры решили скинуться? Пусть скажут, прояснят благодеяние. Но больше похоже руководство решило, что на фронте у нас всего переизбыток, а пенсиолнеры не знают куда лишние деньги складировать...
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38 мин.

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