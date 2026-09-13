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Минпросвещения увеличило курс начальной военной подготовки в школах до 68 часов

Минпросвещения увеличило курс начальной военной подготовки в школах до 68 часов

Преподавание начальной военной подготовки старшеклассникам займет 68 академических часов. На этот блок придется половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил РИА «Новости» министр просвещения Сергей Кравцов.

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