Рама, дизель, полный привод — брутальная новинка скоро в России

Пикап от китайского бренда 212, принадлежащего BAW, появится в России уже осенью. Модификация, фигурирующая в прессе под названием 212 Pick-Up (а также как 212 P01 и Explorer 01), должна получить российское Одобрение типа транспортного средства в октябре 2026 года – источник сообщает об этом, ссылаясь на компанию «Кайхэ Автомобильная Группа», официального дистрибьютора китайской марки в России.