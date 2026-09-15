Рама, дизель, полный привод — брутальная новинка скоро в России

Пикап от китайского бренда 212, принадлежащего BAW, появится в России уже осенью. Модификация, фигурирующая в прессе под названием 212 Pick-Up (а также как 212 P01 и Explorer 01), должна получить российское Одобрение типа транспортного средства в октябре 2026 года – источник сообщает об этом, ссылаясь на компанию «Кайхэ Автомобильная Группа», официального дистрибьютора китайской марки в России.
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