Четвертый день пожара на мусорном полигоне: что говорят в МУП «САХ» и как себя чувствуют жители

В Новосибирске обещают к концу недели окончательно потушить мусорный полигон на левом берегу. МУП «Спецавтохозяйство» ведет работы в круглосуточном режиме и выводит дополнительную технику для ликвидации глубинного тления.
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