Универсалы Lada Iskra без камуфляжа: новые фотографии и цвета

Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимками предсерийных экземпляров «бюджетника». По данным инсайдеров, с конвейера еженедельно сходят от 10 до 20 прототипов Lada Iskra в разных типах кузова и цветах.
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