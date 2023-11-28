Собянин: в Москве 1 декабря откроют зимний сезон проекта «Мой спортивный район»

Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» откроют в Москве 1 декабря. У детей и взрослых появится возможность бесплатно заняться спортом около своего дома, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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