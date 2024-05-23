Совершен первый спутниковый видеозвонок SpaceX. Сотрудники SpaceX провели его с обычного смартфона

SpaceX совершила первый спутниковый видеозвонок на смартфонеКомпания SpaceX успешно провела первый спутниковый видеозвонок через спутники Starlink — звонок прошел с обычного смартфона, подключенного к спутникам Starlink Direct to Cell.
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