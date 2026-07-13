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В Химках зафиксировали разлив нефтепродуктов

В Химках зафиксировали разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов произошел в акватории реки Сходня, которая протекает в Химках Московской области, заявила глава городского округа Инна Федотова, 13 июля в своем Telegram-канале «По предварительной информации, нефтепродукты поступают по системе ливневой канализации со стороны Москвы», — написала Федотова.

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