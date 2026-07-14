Эксперт Перелыгин: ФСБ отслеживала каждый шаг готовившегося СБУ теракта в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ детально отслеживали и контролировали весь маршрут движения из Европы груза с БПЛА, предназначенных для атаки на стратегическое предприятие в Московской области, сообщил на распространенном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ видео генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.