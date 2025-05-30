Ростех
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Ростех

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  • Наталья Конева
    Как же наши чиновники медленно соображают!!! А еще медленнее делают! Ну прям черепахи ментальные! Это надо было делат...Учебный центр ака...
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На ЦИПР-2025 Ростех впервые представит сервисную ИТ-систему для «Суперджетов» и МС-21

На ЦИПР-2025 Ростех впервые представит сервисную ИТ-систему для «Суперджетов» и МС-21

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация  Госкорпорация Ростех на юбилейном десятом форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) представит более 20 отечественных цифровых решений для авиации, телекоммуникаций, логистики, медицины, образования и других отраслей.

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