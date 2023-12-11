В ЛДПР предложили сделать 25 декабря последним днем года для сдачи экзаменов в вузах

В ЛДПР предложили вузам изменить сроки проведения промежуточной аттестации перед новогодними праздниками и установить последний день 25 декабря для того, чтобы студенты успевали вернуться домой к празднованию Нового года.
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