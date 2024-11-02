Ступить на подмостки, которым 200 лет

В Малом театре России отпраздновали юбилей Исторической сцены В честь этого события в театре состоялась пресс-конференция, которую торжественно открыли увертюрой композитора Алексея Верстовского в исполнении оркестра Малого театра.
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