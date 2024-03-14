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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль набрал 4+ очка за матч в 26-й раз в НХЛ и вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» отметился 4 (1+3) баллами в игре против «Вашингтона» (7:2). Теперь на счету Леона Драйзайтля 86 (33+53) очков в 64 матчах сезона-2023/24.

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