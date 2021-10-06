Президент Польши потребовал от НАТО вмешаться в ситуацию с СП-2

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что Европа сама спровоцировала топливный кризис в регионе, а также призвал осознать опасность ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", что позволит России получить контроль на энергетической безопасностью ЕС.
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