Секрет долголетия мозга: сколько часов сна спасают от деменции?

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди сохраняют ясность ума до глубокой старости, а другие уже в 60 лет сталкиваются с проблемами памяти? Оказывается, ответ кроется в том, сколько и как вы спите.
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