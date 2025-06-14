Одесситка не знает, как убежать из Европы: "Поверьте, лучше в Одессе под бомбежками, чем в Германии"

Стэйси Оне дешёвки по своей натуре и считают что курочка по зернышку клюеть 😀. Если серьёзно деньги диаспор от наркоты, да и "понаехавшие" отдают процентики за помощь.

ОБ Оксана Бадаева А че, эта дура поперлась в Европу? Везде хорошо, где их нет, а дома лучше!