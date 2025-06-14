Во что мы превратимся очень скоро, если по-прежнему продолжим игнорировать проблему, очень ярко показала выложенная в Сеть история бежавшей в Германию одесситки Алены.
Одесситка не знает, как убежать из Европы: "Поверьте, лучше в Одессе под бомбежками, чем в Германии"
Комментарии
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Стэйси
Оне дешёвки по своей натуре и считают что курочка по зернышку клюеть 😀. Если серьёзно деньги диаспор от наркоты, да и "понаехавшие" отдают процентики за помощь.
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1 час.
ОБ
Оксана Бадаева
А че, эта дура поперлась в Европу? Везде хорошо, где их нет, а дома лучше!
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53 мин.
Надежда Кувыкина
Именно!!! Про Россию надо думать! Мы сейчас идём к этому же!!!! А тут про бисм арка рассуждают... И тп... Парадокс , разбираются в истории, обсасывают проблемы чужих стран.. Что да как... Проведите параллель что ли... Родина дороже!
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49 мин.
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