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    Не   314   ди     по делам службы в 80е я обьездил все республики Азии и прекрасно видел их реальное отношение к нам ...«Тебе какое дело?...

Одесситка не знает, как убежать из Европы: "Поверьте, лучше в Одессе под бомбежками, чем в Германии"

Одесситка не знает, как убежать из Европы: "Поверьте, лучше в Одессе под бомбежками, чем в Германии"

Во что мы превратимся очень скоро, если по-прежнему продолжим игнорировать проблему, очень ярко показала выложенная в Сеть история бежавшей в Германию одесситки Алены.

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Комментарии
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Стэйси
Оне дешёвки по своей натуре и считают что курочка по зернышку клюеть 😀. Если серьёзно деньги диаспор от наркоты, да и &quot;понаехавшие&quot; отдают процентики за помощь.
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1 час.
ОБ
Оксана Бадаева
А че, эта дура поперлась в Европу? Везде хорошо, где их нет, а дома лучше!
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53 мин.
Надежда Кувыкина
Именно!!! Про Россию  надо думать! Мы сейчас идём к этому же!!!!  А тут про бисм арка рассуждают... И тп... Парадокс  , разбираются в истории, обсасывают проблемы чужих стран..  Что да как...  Проведите параллель что ли... Родина дороже!
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49 мин.
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