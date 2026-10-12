Алаев о 5 претендентах на чемпионство в РПЛ: «Это моя мечта, мы всегда хотели видеть такое. Надеюсь, сохраним эту борьбу до последних туров»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о борьбе за чемпионство в лиге. После 10 проведенных туров первое место в чемпионате России занимает « Динамо », набравшее 22 очка.
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