Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджесте28 сентября из жизни ушел Майкл Гэмбон — актер, знакомый зрителям всего мира по роли Альбуса Дамблдора из фэнтези-франшизы «Гарри Поттер».
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