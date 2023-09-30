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Пересильд становится императрицей, а Ауг — «Пугачевой»: киноновости недели

Пересильд становится императрицей, а Ауг — «Пугачевой»: киноновости недели

Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджесте28 сентября из жизни ушел Майкл Гэмбон — актер, знакомый зрителям всего мира по роли Альбуса Дамблдора из фэнтези-франшизы «Гарри Поттер».

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