Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджесте28 сентября из жизни ушел Майкл Гэмбон — актер, знакомый зрителям всего мира по роли Альбуса Дамблдора из фэнтези-франшизы «Гарри Поттер».