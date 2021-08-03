ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP

OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) — проект, объединяющий издания и журналистов разных стран, заявленная цель которого — расследования в «интересах общества».
OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) — проект, объединяющий издания и журналистов разных стран, заявленная цель которого — расследования в «интересах общества».
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