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ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP

ФАН просит признать нежелательным проект западных спецслужб OCCRP

OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project или Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) — проект, объединяющий издания и журналистов разных стран, заявленная цель которого — расследования в «интересах общества».

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