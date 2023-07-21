Военное обозрение

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На вооружении ВСУ замечен трофейный редкий танк Т-80УЕ-1

На вооружении ВСУ замечен трофейный редкий танк Т-80УЕ-1

В материалах, размещенных на западных ресурсах, замечены двигающиеся в колонне ВСУ советские танки Т-80У и довольно редкий Т-80УЭ-1, представляющий собой гибрид модернизированного до стандарта Т-80У корпуса Т-80БВ с башней от танка Т-80УД.

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Комментарии
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tsan tsan
Теперь всё, нашим надо сдаваться перед таким вундерваффе ?
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