На вооружении ВСУ замечен трофейный редкий танк Т-80УЕ-1

В материалах, размещенных на западных ресурсах, замечены двигающиеся в колонне ВСУ советские танки Т-80У и довольно редкий Т-80УЭ-1, представляющий собой гибрид модернизированного до стандарта Т-80У корпуса Т-80БВ с башней от танка Т-80УД.