В Госдуме анонсировали запрет для мигрантов привозить семьи в Россию

Большинство депутатов Государственной думы, независимо от партийной принадлежности, готовы поддержать законопроект, запрещающий трудовым мигрантам, работающим в России, привозить членов своих семей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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