Animals Она упала на колени. Вере захотелось плакать от отчаяния. И тут пёс повернул голову и лизнул её в щёку.
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И всё благодаря Барону-Байрону,мило собачке!!!
Здорово,значит, Геннадий Иванович её отец, а Виктор родной брат!!!И теперь у неё появилась семья!!!