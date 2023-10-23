Пластик из лосося и бетон из червей — китайцы удивляют мир новыми открытиями

Ученые Поднебесной придумали низкоуглеродные варианты стройматериалов Дмитрий Капустин Фото: DPA/picture-alliance/ТАСС Китайские исследователи из Технического института физики и химии Китайской академии наук в Пекине сообщают о создании натуральных низкоуглеродистых строительных материалов.
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