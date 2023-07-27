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Financial Times: Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного Киеву для контрнаступления

Financial Times: Украина потеряла почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного Киеву для контрнаступления

Украина на данный момент потеряла почти пятую часть снаряжения Североатлантического альянса, которое киевской стороне поставили для проведения контрнаступательных действий.

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