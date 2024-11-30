В Перу продлили разрешение на добычу золота кустарным шахтерам

Расширение Единого реестра формализации горнодобывающей промышленности, более известного как Reinfo на шесть месяцев с возможностью продления до декабря 2025 года одобрила комиссия конгресса Перу по энергетике и горнодобывающей промышленности.
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