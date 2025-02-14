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Балтийский Синдикат

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Что делать, если нашли карту Sberbank на улице

Нахождение карты Sberbank на улице — весьма необычное и, безусловно, неожиданное событие. Ваша первая реакция может быть связана с сомнениями Продолжить чтениеЧто делать, если нашли карту Sberbank на улице The post Что делать, если нашли карту Sberbank на улице appeared first on SPB Balt Synd.

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