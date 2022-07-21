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СК проверит слова новосибирского депутата Пироговой о погибших российских военных

СК проверит слова новосибирского депутата Пироговой о погибших российских военных

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям дать правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших на Украине военных.

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