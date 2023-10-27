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Пронедра

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Планы по маткапиталу: выплаты на первенца могут ограничить возрастом матери

Планы по маткапиталу: выплаты на первенца могут ограничить возрастом матери

Планы по маткапиталу: выплаты на первенца могут ограничить возрастом матери Евгения КомароваУсловия выплаты материнского капитала могут претерпеть серьезные изменения, учитывая инициативу некоторых депутатов Госдумы.

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