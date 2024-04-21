Резник о семье Галкина* и Пугачевой: с предателями Родины я не общаюсь

Русский поэт-песенник Илья Резник прокомментировал свои отношения с семьей Пугачевой и Галкина*.Илья Резник и Алла Пугачева, как и в прошлом, поддерживают дружеские отношения, но с мужем Примадонны у Резника отношения резко изменились после того, как Максим Галкин стал иноагентом.