Резник о семье Галкина* и Пугачевой: с предателями Родины я не общаюсь

Русский поэт-песенник Илья Резник прокомментировал свои отношения с семьей Пугачевой и Галкина*.Илья Резник и Алла Пугачева, как и в прошлом, поддерживают дружеские отношения, но с мужем Примадонны у Резника отношения резко изменились после того, как Максим Галкин стал иноагентом.
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