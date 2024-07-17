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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Интернет дошел не до каждой деревни, но в каждой из них живут люди

Почтальон на деревне не просто письма разносит… Что думают о своей профессии бывшие работники почты Текст, фото: Алина Гапеева Если бы кто-то сказал Евгении Никитичне Быковой, что через полвека ее профессию сельского почтальона можно будет причислить к вымирающим, она ни за что бы не поверила: «Люди ведь не могут обойтись без писем и газет.

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