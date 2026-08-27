Вендел в Воронеже точно не помощник. Глушенков, Нино… Будем отталкиваться от тех, кто в строю - Семак

- В плане тактики, в плане лимитной историй насколько вам кажется серьезной потеря Максима Глушенкова перед грядущим матчем против «Факела»? - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку на брифинге во время открытой тренировки команды перед выездом петербуржцев на матч 6-го тура РПЛ в Воронеж.