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Спорт Уик-Энд

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Вендел в Воронеже точно не помощник. Глушенков, Нино… Будем отталкиваться от тех, кто в строю - Семак

Вендел в Воронеже точно не помощник. Глушенков, Нино… Будем отталкиваться от тех, кто в строю - Семак

- В плане тактики, в плане лимитной историй насколько вам кажется серьезной потеря Максима Глушенкова перед грядущим матчем против «Факела»? - вопрос главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку на брифинге во время открытой тренировки команды перед выездом петербуржцев на матч 6-го тура РПЛ в Воронеж.

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