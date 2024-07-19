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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте. «МЮ» не готов платить столько – возможна аренда с правом выкупа

«ПСЖ» просит 70 млн евро за Угарте. «МЮ» не готов платить столько – возможна аренда с правом выкупа

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт уругвайского полузащитника. Как пишет L’Equipe, парижане не хотят терять деньги на футболисте, которого купили за 60 миллионов евро у «Спортинга» год назад.

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