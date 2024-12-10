Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и членстве Киева в НАТО

Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и членстве Киева в НАТО

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на заявление Владимира Зеленского о том, что обсуждать вопрос членства Украины в НАТО с победившим на выборах в США Дональдом Трампом бессмысленно.

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