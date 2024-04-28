Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 28 апреля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов», 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.