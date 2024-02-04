"Попытка террористической атаки": Дроны-самолёты "небратьев" сбиты над Брянской областью

Два беспилотника самолётного типа сбиты над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона.Дроны, которые сумели прорваться в воздушное пространство русского региона, были уничтожены друг за другом с разницей в полчаса.
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