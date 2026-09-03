5 Sci-Fi Shows Walter Koenig Appeared In (That Aren't Star Trek)

Walter Koenig may have been a late addition to Star Trek as Pavel Chekov, but that didn't stop him from building a strong resume of TV sci-fi roles after.
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