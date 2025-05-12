Россиянин пережил клиническую смерть в Турции после прыжка с пирса

Мужчина пережил клиническую смерть в Турции после прыжка с пирса пятизвёздочного отеля. В данный момент он находится в коме и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгкихМужчина пережил клиническую смерть в Турции после прыжка с пирса пятизвёздочного отеля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии