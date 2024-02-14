В Орле запечатлели инновационные методы борьбы с гололёдом

Орловские коммунальщики начали применять новые методы борьбы с гололёдом. Первые тесты инновационных методик уже проводятся в городе Орле Интересные кадры посыпки городских улиц в редакцию ОрелТаймс прислали удивлённые жители областной столицы.
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