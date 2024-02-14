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  • Вик Норд
    Вероятно так и нужно,ведь как сказал один исторический персонаж:"Кадры решают всё...",но может и не на кого?В своё вр...Орловская область...
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В Орле запечатлели инновационные методы борьбы с гололёдом

В Орле запечатлели инновационные методы борьбы с гололёдом

Орловские коммунальщики начали применять новые методы борьбы с гололёдом. Первые тесты инновационных методик уже проводятся в городе Орле Интересные кадры посыпки городских улиц в редакцию ОрелТаймс прислали удивлённые жители областной столицы.

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