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Apple попросила отклонить антимонопольный иск правительства США как «не имеющ...

Apple попросила отклонить антимонопольный иск правительства США как «не имеющ...

Apple попросила отклонить антимонопольный иск правительства США как «не имеющий связи с реальностью»Компания Apple заявила, что антимонопольный иск правительства США, в котором технологический гигант обвиняется в монополизации рынка смартфонов, «не имеет никакого отношения к реальности» и должен быть отклонён федеральным судьёй.

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