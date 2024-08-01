Apple попросила отклонить антимонопольный иск правительства США как «не имеющ...

Apple попросила отклонить антимонопольный иск правительства США как «не имеющий связи с реальностью»Компания Apple заявила, что антимонопольный иск правительства США, в котором технологический гигант обвиняется в монополизации рынка смартфонов, «не имеет никакого отношения к реальности» и должен быть отклонён федеральным судьёй.