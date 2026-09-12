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CNN сообщил о работе украинских инструкторов с повстанцами в Судане и Мали

Украинские специалисты по дронам работают в Судане и Мали, оказывая поддержку и обучая местные повстанческие формирования, сообщает РБК со ссылкой на данные CNN и источники в украинской военной разведке.

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