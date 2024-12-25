РЖД планирует капитально отремонтировать Старый мост через Волгу в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел рабочую встречу с начальником ПривЖД Сергеем Альмеевым, на которой обсудили роль ж/ж транспорта в социально-экономическом развитии регионе и итоги 2024 года.
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