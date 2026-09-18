КУРКИНО
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КУРКИНО

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На улице Ландышевой научат делать из крышечек полезные вещицы

Мастер-класс по переработке пластиковых крышечек пройдет 23 сентября в эколаборатории «Доброе место. Куркино» на улице Ландышевой.

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