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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алаев о Мостовом в игре с «Зенитом»: «Как болельщик, я задаю вопрос – странно, что он отыграл 90 минут, а в следующем матче выходит на 10. Домыслы не стоит обсуждать, но регламент имеет серую зону»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с полузащитником « Локомотива » Андреем Мостовым .

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