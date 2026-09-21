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Калужские новости

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ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Калужской области

ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов в Калужской области

«Единая Россия» набрала 44,77% голосов в Калужской области, КПРФ — 17,02%, «Новые люди» — 10,91%. Предварительные итоги после обработки 100% протоколов.

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