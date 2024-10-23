Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в Петрозаводске

Спасатели карельской столицы тушили пустующий дом на улице Кондопожской Во вторник в 12 часов на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом кирпичном строении на улице Кондопожской.
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