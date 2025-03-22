Lada Iskra получит новую опцию: такой нет ни у одной модели «Лада»

В пресс-службе российского производителя рассказали, что новая Lada Iskra, старт серийного производства которой состоится 19 апреля, менее чем через месяц, обзаведется системой контроля давления в шинах iTPMS.
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