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Lada Iskra получит новую опцию: такой нет ни у одной модели «Лада»

В пресс-службе российского производителя рассказали, что новая Lada Iskra, старт серийного производства которой состоится 19 апреля, менее чем через месяц, обзаведется системой контроля давления в шинах iTPMS.

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