Многомиллиардные долги и невыполненные обещания – Навроцкий обвиняет Туска Евгения КомароваВ Польше в адрес премьер-министра Дональда Туска прозвучали резкие обвинения в связи с финансовым положением страны.
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