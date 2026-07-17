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Смоленская Газета

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17 июля. События дня

17 июля. События дня

До конца года в Смоленской области появятся несколько новых спортивных объектов В Смоленске продолжают устранять последствия оползня на улице Большая Советская В посёлке Красный открылся детский культурно-просветительский центр «Светлячок» Смоленские динамовцы завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу Делегация из Томска прибыла с официальным визитом на Смоленщину .

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