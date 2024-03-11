Voyah Passion и Evolute i-Jet претендуют сразу на несколько рекордов

Обе модели приняли участие в фестивале «Байкайская миля» на льду пролива Малое Море озера Байкал. Evolute i-Jet предпринял попытку установить рекорд скорости на дистанции 1 километр в категории серийных электромобилей.
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