"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке

83 года назад было принято постановление "О введении водки на снабжение в действующей Красной армии" Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 83 года назад – 22 августа 1941-го.
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